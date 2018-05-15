В Подмосковье с 1 июля повысятся тарифы на воду

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Такое сообщение сделано пресс-службой комитета, занимающегося в Московской области ценами и тарифами. Согласно обнародованной информации, это связано с тем, что муниципалитеты региона не являются однородными.

В Подмосковье есть как компактные города, в которых высокая плотность населения, так и окраинные образования, где жителей намного меньше, а территория обширна.

Поэтому у нагрузки на сети и объёма поставляемых ресурсов не всегда прямая зависимость. Это стало одним из факторов того, что в Подмосковье тарифы на воду повысятся.

Также немаловажно и то, что для потребителей наиболее крупных муниципальных образований, где проживают до 30% населения, вода поставляется с «Мосводоканала».

Его тарифы, зачастую, выше средних, действующих в Подмосковье. Это ведёт к разнице в стоимости услуг по водоснабжению.

Немалое влияние на необходимость поднятия стоимости воды оказала изношенность сетей и потери при транспортировке. Повышение тарифов позволит провести большее количество ремонтов.

После того, как произойдёт модернизация и ремонт сетей, затраты на их содержание и потери воды существенно сократятся. Тогда станет возможным стабилизировать тарифы

Сейчас рост тарифов на воду в Подмосковье ожидается на уровне на 3,8%.