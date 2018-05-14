В Москве граффити нужно согласовывать с властями

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В правительстве Москвы планируют узаконить граффити. Несогласованная с властями роспись стен будет объявлена незаконной.

В преддверии Чемпионата мира по футболу мэр Москвы Сергей Собянин выдвинул предложение узаконить роспись городских сооружений. Он отметил, что изображения, которые будут вписываться в облик города, никто наносить не запретит.

Если художник создаст изображение без разрешения, то ему придется его стирать. Если творец неизвестен, то удалять роспись придется собственникам помещений или работникам коммунальной службы. Есть и третий вариант – деньги на уборку выделят из бюджетных средств, а затем отсудят у владельцев недвижимости, в случае их отказа на самостоятельное удаление граффити.

Известный своими граффити художник Сергей Минеев обеспокоен сложившейся ситуацией, надеясь, что это не превратится «в бюрократические игры», ведь нарисовать граффити и так достаточно сложно, а данный законопроект еще больше все усложнит. Депутат Мосгордумы Валерий Теличенко высказался по этому поводу следующим образом: «Когда подобный законопроект был выдвинут в сторону парковки транспортных средств все также возмущались, но достаточно быстро все нормализовалось. Так же и в данной ситуации». В Мосгордуме считают данный законопроект достаточно полезным, так как станет меньше изображений и надписей, неблагоприятных для города и мало относящихся к искусству.

Известно, что, в случае одобрения данного законопроекта, он вступит в силу уже в конце мая.