Илья Варламов: Мурманск напоминает африканское гетто

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Илья Варламов, посетив Мурманскую область, получил массу негативных эмоций. Популярный блогер сравнил область с африканским гетто.

Посетив на прошлой неделе Мурманскую область в рамках программы «Граница», известный блогер и общественный деятель Илья Варламов был возмущен состоянием области. В особенности улицей Подстаницкого, где мэром Дмитрием Филипповым, совместно с «Молодой Гвардией», был проведен субботник, от которого не осталось и следа.

Илья Варламов известен своим блогом в «Живом Журнале», в котором и разместил шокирующие фотографии и нелестные отзывы. Блогер, став свидетелем грязи, замусоренных дорог, неочищенных улиц и застоявшегося неприятного запаха, позволил себе сравнить город с африканским гетто.

С учетом, что Илья побывал во многих странах мира, в том числе африканских, данное замечание вполне оправдано. В то же время правительство Мурманской области, увидев размещенную блогером информацию, отметило, что подобные замечания уместны и даже полезны. Однако они должны призывать к действию, а не провоцировать сравнения с Западом, как это было сделано Варламовым, когда он отметил различия дорог в Норвегии и Мурманской области.

Илья Варламов не в первый раз подвергает критике состояние российских городов, подобно своим коллегам-блогерам. Например, ранее дизайнер и блогер Артемий Лебедев раскритиковал процесс сбора и утилизации мусора, который почти не перерабатывается, призвав совершить прорыв и собирать мусор в подземных хранилищах, как это делается в большинстве стран Европы.