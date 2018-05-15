«Меркатор-Холдинг» внедряет в России «Умную дорогу»

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Отечественными IT-специалистами создана новая интеллектуальная система мониторинга дорожных и коммунальных работ.

Комфорт и безопасность автомобильных дорог — предмет ежедневной заботы коммунальных и дорожных служб. Для результативной деятельности им необходима современная интеллектуальная система управления и контроля, обеспечивающая оперативную и слаженную работу различных подразделений. Такую систему разработал «Меркатор Холдинг», лидер российского рынка по поставкам коммунальной, дорожной и уборочной спецтехники.

Интеллектуальная система «Меркатор — Умная дорога» автоматизирует управление коммунальными и дорожными работами. Она может с равным успехом применяться как в небольших предприятиях, так и для компаний с сотнями машин.

Система подразделяется на три логические элемента. Первый представляет собой систему датчиков, которыми оснащено рабочее оборудование. Второй — планшет водителя техники, с помощью которого работник взаимодействует с руководством или диспетчером, а также задает режим работы технике. Третий — программное обеспечение, анализирующее массивы входящих данных от техники и выполнение поставленных заданий.

Работу можно понять на примере очистки улиц от снега на комбинированной дорожной машине, с установленным распределителем реагентов, фронтальным отвалом и межосевой щёткой. По данным камер наблюдения и сообщениям синоптиков диспетчер узнает об усилении снегопада. Он дает задание водителю приступить к уборке, опустив отвал, увеличив обороты щетки и дозировку реагентов. Водитель с помощью рабочего планшета меняет настройки и приступает к работе. Информация об этом в автоматическом режиме поступает к диспетчеру.

Система датчиков не только собирает информацию о работе техники, но и мониторит ее состояние. Таким образом, работники своевременно получают информацию о повреждениях и износе. Соответственно, они знают, когда необходимо направить машину на профилактический ремонт. В результате сокращается время непроизводительного простоя техники, а также стоимость ремонта.

Облачное хранилище обеспечивает возможность извлечь любой фрагмент из массива данных, проводить анализ больших объемов информации и интегрировать в систему имеющееся в распоряжении пользователя программное обеспечение.

Станислав Николаев, председатель Совета Директоров «Меркатор Холдинг», оценивает разработку как «раскрытие потенциала и качественный переход на иной уровень содержания дорог».

«Она позволяет не только повысить качество содержания дорог, но и сделать их более безопасными, рациональное использование парка и материалов повысит эффективность и сэкономит средства и время», — утверждает он.