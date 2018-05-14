В Кузбассе проверка обнаружила 116 нарушений на детских площадках

Сегодня, 15:31

После детального изучения обустроенных для малышей территорий оказалось, что безопасность детей во время игры на качелях и горках находится под большим вопросом. Во время инспекции комиссия проверила 1979 специальных игровых территорий.

Сотрудники Госжилинспекции (ГЖИ) в Кузбассе провели проверку и выявили 116 нарушений на детских площадках. Комиссия констатировала наличие аварийных снарядов и горок, опасность для ребят представляют качели и лестницы. ГЖИ обнаружила недочеты после инспекции 1979 детских обустроенных площадок.

Родителям в качестве рекомендации предлагают проверять исправность снарядов и горок самостоятельно. В Кузбассе есть часть неподготовленных к летнему сезону площадок. Все обнаруженные 116 нарушений внесены в протоколы проверки ГЖИ.