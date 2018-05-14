В Нальчике жители жалуются на аварийную детскую площадку

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Они сообщают о подобном объекте рядом с многоэтажным домом на Искоже. Играющие там дети часто получают серьёзные травмы рук или ног.

В Нальчике рядом с многоэтажкой построили новую детскую площадку. Однако жители дома считают её аварийной и травмоопасной.

Жители жалуются, что строители возвели площадку без учёта требований по детской безопасности.

Площадку оборудовали множеством качелей, на которых с удовольствием играют дети. В то же время на ней нет специального защитного покрытия. Жильцы выступили с требованием, чтобы объект детских игр оснастили им или вовсе убрали площадку со двора их дома.

Некоторые пользователи Сети, проживающие в Нальчике, сообщили, что у них рядом с домом для детей нет вообще ничего, и они бы обрадовались бы и такому объекту.

Другие советуют жильцам многоэтажки самим собраться и довести площадку «до ума». Однако немало и таких, которые их поддержали. Защитное покрытие предусматривается нормами. Значит, оно должно быть установлено теми, кто победил в тендерах на выполнение работ.