В центре Ростова второй раз провалился асфальт

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С наступлением весны российские водители стали жаловаться на дороги, которые обнажили огромные ямы. В результате каждый нуждается в ремонте автомобилей, что активно обсуждают на просторах социальных сетей.

В Ростове-на-Дону 11 мая на улице 31-Линия произошел серьезный провал асфальта. Снимок с места ЧП сделала Мария Щеглова, которая опубликовала кадры в социальной сети. Девушка сопроводила фото комментарием: «Провал, который был 7 апреля, видимо, ничему не научил».

Щеглова напоминает о событии, произошедшем на этом же участке 7 апреля, когда провалилась дорогая иномарка. Сотрудники АО «Ростовводоканала» поспешили ответить на новые обвинения. Оказывается, в апреле месяце после первого ЧП было проведено обследование коллектора, тогда было заменено 119 метров трубопровода. Работы продолжаются, на будущей неделе коммунальщики намерены заменить еще 20 метров. Отмечается, что последствия вчерашнего инцидента обещают ликвидировать до утра.