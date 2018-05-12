5 тысяч воронежцев остались без воды из-за коммунальной аварии

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В период с 4 по 6 мая и 8 мая снабжение выключили жителям трёх районов, а именно Придонского, Подклетного и Нового. В зоне отключения оказалось множество жилых домов, школ и детских садов.

Таким образом, коммунальная авария оставила без водоснабжения 5 тысяч жителей Воронежа.

Порыв воды случился по улице Владимира Невского, это Северный микрорайон Коминтерновского района. Холодной воды лишились жители 15-го и 16-го кварталов Северного микрорайона: в общей сложности примерно 5 тысяч человек в 30 многоэтажках. Пострадали улицы Невского, Жукова, Московский проспект и др. Данная авария уже стала третьей в текущем месяце.

Сотрудники коммунальных служб направили свои усилия для устранения аварии. О сроках восстановительных мероприятий пока ничего не известно.