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Почти год жители ставропольской 9-этажки живут без лифта

Сегодня, 09:13

Жители одной из 9-этажек в Ставрополе уже год не могут добиться ремонта лифта в своем доме. Теперь люди решили пожаловаться депутату Госдумы РФ Александру Ищенко, который проводил прием граждан в регионе.

Люди, которые проживают в одном из высотных домов Ставрополя, уже год не могут добиться ремонта лифта. Группа активистов обращалась за помощью во все городские инстанции, которые так и не смогли помочь жителям дома. Теперь жители решили обратиться за помощью к депутату Госдумы России Александру Ищенко, который проводил прием граждан в городе. Как известно, депутат представляет интересы Ставропольского края в высшем законодательном органе страны уже третий созыв.

Жители 9-этажки по улице Космонавтов сообщили депутату, что в доме проживает около тысячи жильцов. Лифты во всех шести подъездах признаны аварийными и остановлены согласно предписанию Ростехнадзора. Администрация края выделила на покупку и установку лифтов более 10 миллионов рублей, а работы планировалось завершить до конца 2017 года, но выполнять намеченные планы так никто и не начал.

Депутат был очень впечатлен такой информацией и пообещал разобраться в кратчайшие сроки с данной проблемой.


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