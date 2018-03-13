В Екатеринбурге из водопроводных кранов лезут черви

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В Екатеринбурге пользователи социальных сетей живо обсуждают информацию местного жителя о том, что у него из водопроводного крана лезут черви. Автор несколько раз обнаруживал длинных черных беспозвоночных в чайнике и в ванной.

При этом автор публикации заявил, что на кухонных кранах у него стоят фильтры, которые он поставил не более трех месяцев назад. Пользователи предположили, что пострадавший от нашествия червей житель их мистифицирует, однако тот в ответ выложил фотографию. На снимке видно нечто тонкое и длинное на дне ванны. При этом подчеркивается, что было подано несколько жалоб в Роспотребнадзор.

Были жалобы и в управляющую компанию дома, но там никак не отреагировали на заявление. Автор обеспокоен, потому что у него растет маленький ребенок, который может пострадать от такой бытовой аномалии. Некоторые комментаторы поделились своими воспоминаниями. Например, у одного из пользователей одно время в ванной каждое утро появлялись тараканы.