В Ярославле огромная наледь разломала балкон жилого дома

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12 марта в Дзержинском районе Ярославля огромная наледь упала с 5 этажа жилого дома, пробив балкон местной жительницы. Потерпевшая опубликовала фото с места ЧП на просторах «ВК»-паблика «Жесть Ярославля».

«У меня нет слов! Чертов управдом Дзержинского района! Только летом сделали ремонт балкона и тут такое. Вот такая глыба упала с 5 этажа», - прокомментировала потерпевшая жительница Ярославля последствия падения огромной наледи.

Возмущенная женщина уже обратилась к специалистам, проводящим экспертизы подобных инцидентов. Собрав неопровержимые доказательства вины управдома, обитательница Дзержинского района намеревается отправить документы в суд, дабы владельцы жилой многоэтажки возместили ей ущерб. Глыба льда таких размеров с легкостью размазала бы по земле взрослого человека, негодуют пользователи сети.

Согласно действующему законодательству, чистить крыши домов от снега и наледи обязаны их собственники и управляющие компании, обеспечивающие обслуживание жилища.