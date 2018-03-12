В Нижнем Новгороде появится горячая линия по капремонту

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Власти Нижегородской области инициировали проведение горячей линии по вопросам организации капитального ремонта в многоквартирных домах. На официальном портале появилось сообщение о времени и периоде связи населения с правительством.

Представители пресс-службы Нижегородской области сообщили о том, что 21 марта будет проведена горячая линия жителей региона с правительством. Время обоюдного общения онлайн займет два часа, с 10 до 12. За этот отрезок времени жители смогут пообщаться с чиновниками относительно проведения капитального ремонта в коммунальных жилых домах. Ведь в Нижегородской области таких объектов очень много.

Граждане очень хотели бы узнать о том, что правительство намерено предпринять в этом направлении, возможно какие-то финансовые средства будут выделены для организации строительно-реставрационных работ. В Нижегородской области на 2018 год запланированы масштабные капитальные ремонты в домах. Лишь 1,5 млрд рублей будет выделено на замену лифтов, еще 3 миллиарда – общие расходы на материалы.