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Смирнов рассказал о больших квитанциях за ЖКХ в Свердловской области

Сегодня, 21:43

Министр ЖКХ и энергетики Свердловской области Николай Смирнов рассказал об истинной причине высоких показателей к оплате в квитанциях за коммунальные услуги. Всему виной стала погода, выходные и календарный месяц.

Министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов пытался успокоить население региона с помощью комментариев по поводу новых квитанций на оплату услуг. Жители региона получили извещение на оплату ЖКХ и остались поражены цифрами. Чиновник попытался внести ясность в причину такой тарификации. Он рассказал, что есть несколько причин повышенных сумм. Дело в том, что по сравнению с январем, декабрь был теплым. Расхода тепла не было, соответственно – меньше норма и невысокая оплата.

Кроме того, январь и февраль – разные по количеству дней месяцы. Данные счетчиков пошли в отчет не 25-27 числа, а ранее. Ну и конечно же праздники, которых в январе было очень много и жители не ходили на работу. По словам Смирнова, ситуация уже скоро нормализуется. Как только граждане получат платежки за март, все станет на свои места.


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