В Балашове дорожные ямы заделывают кирпичом

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С приходом весны Саратовские автолюбители почувствовали дискомфорт на дорогах. Коммунальщики Балашове заделывают ямы при помощи кирпича.

С наступлением весеннего потепление многие автолюбители стали жаловаться на полное отсутствие автомобильных дорог. В интернете обсуждают, как асфальт сошел вместе со снегом. Саратовская область не стала исключением из данного правила.

Сообщается, что коммунальщики в Балашове нашли оригинальный способ устранения дорожных ям, для этого они используют кирпич. В интернете жители города стали делиться таким ноу-хау и выкладывать снимки отремонтированных дорог. Сообщается, что инцидент зафиксировали в центральной части на пересечении улиц Ленина и 30 лет Победы, хотя данный участок дороги был капитально отремонтирован мене двух лет назад.

Такое некачественный ремонт автомобильных дорог очень возмущает водителей, которые должны портить свои транспортные средства, попадая в ямы. Ситуация в Балашове начала меняться после того, как Елена Щербакова, которая является министром внутренней политики Саратовской области, раскритиковала главу администрации Александра Москалева. Напомним, что позднее Москалева осудили за махинации.