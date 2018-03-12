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Жители Ульяновской области жалуются на слишком горячие батареи

Сегодня, 16:12

В Ульяновской области, несмотря на начавшуюся календарную весну, морозы утром и вечером «загоняют» столбики термометров ниже 20-градусной отметки. Однако многие жители региона жалуются на слишком горячие батареи в квартирах.

Коммунальные службы в Ульяновской области продолжают держать котельные в максимальном режиме, учитывая погодные условия. Жителям региона не приходится мерзнуть в своих жилищах. Правда, по мнению многих ульяновцев, энергетические службы перестарались. Пользователи в социальных сетях делятся впечатлениями от невероятной жары в квартирах.

Судя по публикациям и комментариям, в некоторых жилищах температура поднимается выше 28-градусной отметки. Приходится открывать окна. Поиск баланса приводит к простудам. Особенно страдают дети и пожилые люди. Прислушавшись к мнению жителей, департамент ЖКХ области открыл специальную «горячую линию». Позвонив по телефону 41-48-15, граждане могут сообщить о «перетопе», после чего будут приняты соответствующие меры.


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