В Архангельске жильцы многоквартирного дома стали заложниками потопа

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В Архангельске прямо в центре города жильцы многоквартирного дома стали заложниками водной стихии. Из-за прорванной трубы подъезд дома затопило настолько, что жильцам было невозможно выбраться из своих квартир.

Сообщается, что происшествие случилось прямо в центре города. На улице Володарской в доме №26 прорвало трубу. Горячую воду перекрыли почти сразу, а вот холодная продолжала течь. Ситуация дошла до того, что дом №109, который расположен на проспекте Ломоносова, оказался в эпицентре потопа.

Очевидцы сообщают, что уровень воды поднимался с каждым часом. Жителям, оказавшимися заложниками в собственных домах, передавали еду и все необходимые припасы, и вещи через окна.

На протяжении суток продолжался «плен» местных жителей. В данный момент сотрудники местного «Водоканала» проводят ремонтные работы. В руководстве Ломоносовского района Архангельска заявили, что возьмут на личный контроль решение данной ситуации.