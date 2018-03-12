Жители Воронежа возмущены состоянием местного цирка

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Жители Воронежа отмечают, что у местного цирка серьезные проблемы. А возмутило любителей цирка состояние потолка на арене воронежского цирка.

В одном из сообществ социальных сетей возмущенный пользователь опубликовал фотографию купола местного цирка. Горожане мгновенно подхватили волну негодований. Во многих комментариях отмечается, что подобное состояние плитки на куполе – это не просто стыдно и некрасиво, но и может угрожать жизни посетителей в случае обвала.

Помимо опасности, жителей также возмущает тот факт, что стоимость билетов в местный цирк весьма высокая, местами доходит до 2000-2500 рублей. За эти деньги вполне можно было сделать ремонт.

Однако, некоторые пользователи заметили, что в плачевном состоянии находится не только местный цирк, но и большинство учреждений культуры.

Люди надеются, что им удастся обратить внимание властей на эту проблему и с ней начнут разбираться. Однако, пока что ни власти города, ни руководство цирка не делали никаких заявлений по этому вопросу.