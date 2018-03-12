В Саратове со снегом «тает» асфальт на дорогах

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В Саратове автолюбители обеспокоены приходом весны. Причиной стало «таяние» асфальта вместе со снегом. К примеру в соцсетях делятся снимками улицы Вознесенской напротив дома №17.

Жители Саратова обеспокоены приходом тепла и оттепели. По мнению людей, погода приносит им не только неудобства, но и проблемы с автомобилями. Водители жалуются на то, что с дорог города исчезает асфальтное покрытие вместе со снегом.

«Мало того, что всю улицу завалили огромными черными глыбами, так еще и заплатки «Водоканала» начали проваливаться», - констатируют жители.

Осложненная ситуация наблюдается на улице Соколовой и Вознесенской (напротив дома №17). Горожан предупреждают об опасности в соцсетях.