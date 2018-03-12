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В Смоленске женщина превратила квартиру в голубятню

Сегодня, 09:44

В Смоленске в многоэтажном доме жители обеспокоены поведением соседки. По данным жильцов, женщина превратила собственное жилье в голубятню со всемы вытекающими последствиями (вонь, антисанитария, курлыкание птиц).

Жители многоэтажного дома в Смоленске не перестают бороться с нерадивой жительницей дома. В социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о наличии в доме массы голубей. Хозяйка квартиры уверяет, что это ее питомцы, им на улице холодно. А после вовсе заявила: «Вы мне ничего не сделаете!».

Решить проблему соседей не может ни один управляющий компетентный орган. Причиной является отсутствие закона по регулированию споров между жильцами, при наличии у кого-либо десятка птиц например. По словам пострадавших от неприятного запаха и антисанитарии жильцов, хозяйка никого не впускает и никому квартиру не показывает, сама там не проживает и только приходит покормить их. Уже около 5 лет кормит и выращивает диких голубей.


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