В Самаре на Московском шоссе обнаружили громадную трещину

Вчера, 22:45

Трещина на асфальтном покрытии Московского шоссе появилась в Самаре. Об этом неприятном событии сообщили обозреватели социальной сети 10 марта.

Жители Самары остались неприятно удивлены появлением массивной трещины в асфальте на Московском шоссе города. Об этом они начали сообщать во все инстанции города. Также обозреватели социальных сетей выложили снимки расщелины. Вся информация дошла в правительственные органы. На снимках трещины в асфальте видно, что внутри бежит вода. Дмитрий Азаров, исполняющий обязанности губернатора Самарской области, поставил конкретную задачу главному министра транспорта в регионе Ивану Пивкину, чтобы тот принял все меры по ликвидации данного инцидента.

После личного визита на место появления трещины, чиновник отчитался, что причиной появления такого повреждения стала авария на водопроводе, которую обязательно ликвидируют в начале рабочей недели. Также параллельно подключатся определенные службы, которые исправят асфальтное покрытие на Московском шоссе.