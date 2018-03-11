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В Красноярске выбраны подрядчики по ремонту улиц

Вчера, 20:58

В Красноярске объявлены подрядчики, которые будут проводить новый ремонт дорог. Им необходимо отремонтировать дороги как в центре города, так и во многих других районах. Подрядчиками выступают две компании, с которыми уже подписали договор.

Выбранные подрядчики уже проводили ремонт дорог в прошлом году и требовали продления договора.

На улучшение дорог из бюджета выделят около 650 миллионов рублей. Рабочим необходимо будет заменить асфальт, автобусные остановки и дорожные знаки. Также, на некоторых улицах будет проложена брусчатка.

Чтобы подрядчики не затягивали с ремонтными работами, как в прошлом году, в договорах прописали сроки сдачи готовых проектов. Ремонт необходимо закончить до 15 сентября. Также за работой подрядчиков будет установлен строгий контроль.


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