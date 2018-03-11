Жители Саратовской области шокированы состоянием детских больниц

Вчера, 19:42

В Саратовской области разгорается скандал, который может привести к ряду увольнений в областной администрации. Жители региона шокированы состояние детских больниц и отделений, которые больше напоминают ночлежки бездомных.

В социальных сетях появилось множество фотографий, которые жители Саратовской области снимают в педиатрических лечебных учреждениях. На предоставленных кадрах запечатлены кошмарные условия, в которых приходится детям бороться со своими болезнями, а мамам неделями проживать в экстремальных условиях. Стены палат покрыты трещинами, с некоторых почти полностью слетела штукатурка. Кроме того, детские палаты поражены грибком и плесенью, что недопустимо для пребывания в таких помещениях даже здоровых людей. Та же картина наблюдается в помещениях для приема пищи. Споры грибков попадают в легкие детей, вызывая побочные заболевания, опасные для жизни. О реакции областных властей пока не сообщается, но терпению родителей пришел конец.