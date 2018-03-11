Ростовчанка выразила недовольство коммунальными службами

Вчера, 19:36

Жительница Ростова-на-Дону рассказала о своём недовольстве работой коммунальных предприятий. Возмущения вызваны в адрес улиц города, в особенности после праздников.

Ростовчанка подчёркивает, что грязь с мусором, валяющиеся на проспектах донской столицы, портят её радостное настроение. Она сетует на то, что коммунальщики попросту игнорируют свои обязанности и этим усложняют свободное передвижение по тротуарам.

"Да это же просто ужас! Вчера всё было чисто, но сейчас просто невозможно ходить, на тротуарах валяется всё, что угодно. Кроме этого куча луж, ноги промокают. Бордюры высокие, старые люди с трудом сходят с них. Позор коммунальщикам", - возмущается одна из горожанок.

Некоторые люди считают, что люди тоже отчасти виноваты в том, что город стал таким грязным.