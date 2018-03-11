В Ярославле жители составили список самых убитых дорог

Вчера, 19:00

В Ярославле общественные активисты, среди которых большинство являются автовладельцами, по своей инициативе составили список самых убитых дорог. Этот реестр жители намерены предоставить городской администрации, в которой явно не ведают о состоянии дорожного полотна в районах.

Инициаторы акции потратили свое личное время, чтобы произвести мониторинг и определить участки городских магистралей, где ямы в асфальте представляют настоящую угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения. Получился внушительный список, свидетельствующий, что чиновники из соответствующего департамента мэрии не исполняют свои прямые обязанности.

Судя по выложенному в социальные сети списку, самым неблагополучным является район Брагино, где на шести участках, особенно на отрезках Ленинградского проспекта, водителей ждут настоящие испытания. Также крайне неблагополучен район Дядьково. В принципе, судя по реестру, в Ярославле нет муниципального образования, где с дорогами все обстояло бы благополучно.