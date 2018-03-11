АО «Донэнерго» предупреждает об отключении света 12-16 марта

Сегодня, 16:09

Специалист АО «Донэнерго» Владимир Сидашев сообщает о плановых работах на линиях энергоснабжения. В период 12-16 марта энергетики будут работать в разных районах города с 9:00 до 16:00. Сообщение о предупреждении отключений и график есть на сайте организации.

Профилактические работы на электросетях Ростова возобновятся уже 12 марта. Стало известно о графике плановых отключений. С 9:00 до 16:00 в понедельник без света будут жители улиц: 2-я Пролетарская, 43, 41, 39 линия, Курчатова, Врубовая, Борисоглебская, Иловайская, Тракторная, 12 декабря, Мелитопольская и другие. Переулки: Автомобильный, Технологический, Экскаваторный, Курильский, Самоходный, Ворошиловский и др. также будут обесточены.

Специалист АО «Донэнерго» Владимир Сидашев сообщает, что график всех отключений размещен на сайте организации.