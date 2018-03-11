В ГИБДД Пензы недовольны работой по уборке дорог

Сегодня, 15:58

Сотрудники ГИБДД в Пензе в сотрудничестве с Общероссийским народным фронтом обнаружили недостатки содержания улиц и дорог в чистоте, чем остались очень недовольны.

Как сообщается, среди нарушений замечены заужение проезжей части и тротуары, неубранные от льда. По итогам проверки за административное нарушение понесут наказание два должностных и два юридических лица. Еще 11 юрлиц обвиняются в невыполнении предписаний.

По словам начальника отдела ГИБДД Павла Рудняева, за прошедший период 2018 года было выдано 61 предписание юридическим лицам за нарушение правил обустройства и содержания дорог.