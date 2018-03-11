Жуки «из ада» атаковали квартиру жителя Ростова

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Владелец новостройки спросил совета у жителей города Ростова. Суть вопроса состояла в борьбе с жуками «из ада». Мужчина сообщил об атаке на его квартиру паразитов.

Проблемная жилищная площадь стала причиной обращения ростовчанина к горожанам в социальной сети. Мужчина утверждает, что стал жертвой адских существ – клопов.

По его словам, насекомые заполонили всю квартиру. Примечательно, что его жилище находится в недавно сданном в эксплуатацию доме. Ролик с активными «тварями» мужчина разместил в Сети и попросил помощи и совета у юзеров.

«Завелись клопы, видимо, кто-то завёз из новосёлов. Подскажите, как с ними бороться, уже не могу!» - пишет автор.

Ответ на его запрос просто шокировал мужчину. «Ничего не поможет - либо съезжать, при этом хорошо все вещи выстирать, либо полностью все выкидывается вплоть до обоев, и травить», - констатировал грустный опыт сочувствующий молодой человек.