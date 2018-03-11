В Воронеже запечатлели ужасные условия жизни в многоэтажке

Сегодня, 13:15

В Воронеже запечатлели страшные условия жизни в многоквартирном доме на улице 20-летия Октября.

На воронежской улице 20-летия Октября в доме 86 горожанин запечатлел ужасные, непригодные условия жизни в многоэтажке, расположенной практически в центре города. На видео заметно, что с потолка практически ручьем течет вода, а подъезд и квартиры покрыты образовавшейся от сырости плесенью, от которой тяжело дышать.

Жильцы уточняют, что администрация города уже два года назад обещала провести капитальный ремонт, сделать фасад и отремонтировать крышу, однако так и не приступили к выполнению. Авторы видео надеются, что ролик заставит как-то шевелиться чиновников, и они наконец отремонтируют 100-летнее здание.