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В Краснодаре отключили свет из-за аварий

Вчера, 22:08

Сегодня в Краснодаре сразу в нескольких районах отключили электроэнергию из-за ряда аварий. Причиной стали сильный град и дождь.

В сообщении "НЭСК-Электросети" указывается, что подача электроэнергии пропала на Алуштинской, Полуяна, Ишунина, Генерала Петрова и Чернобыльской улицах. На месте ЧП уже работают коммунальщики, однако точного времени, когда восстановят подачу, пока что назвать не могут. Помимо вышеуказанных адресов, из-за непогоды оказались затопленными улицы Гаврилова, Российская, Тенистую, Дальний проезд и Пригородная. На Ставропольской пришлось даже остановить движение городского транспорта из-за сильного потопа под ж/д мостом. В компании приносят извинения за временные неудобства. 

С более детальной информацией можно ознакомиться на официальном портале "НЭСК-Электросети".


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