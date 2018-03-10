В Ростове ленивые коммунальщики придумали новую технологию снегоборьбы

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В Ростове ленивые коммунальщики придумали свою «уникальную» технологии снегоборьбы. Они применили её почти в полночь, но всё равно попали на видео.

«Новая технология» была опробована в Пролетарском районе Ростова 9 марта, примерно, в 23:30. Несколько машин со снегом, вместо того, чтобы следовать за пределы города, высыпали его прямо на 20-й линии.

После этого на протяжении часа снегоуборочная техника старательно «размазывала» его по дороге. Возмущённые подобным новаторством ростовчане требуют от городских властей наказания виновных.

Особенно странным данное поведение местных коммунальщиков выглядит на фоне объявленной ими масштабной борьбы с непогодой, обрушившейся в последние дни на Ростов.

Было анонсировано, что борьба со снегом станет производиться не только дворниками в количестве 1500 человек, но и сотней единиц спецтехники.

Часть горожан задаются вопросом, какой смысл был в том, чтобы высыпать снег на дорогу. Если в экономии топлива, чтобы не везти его за город, так при «укатке» его израсходовали, наверное, не меньше.