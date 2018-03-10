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В центре Ростова гниет спортивная площадка

Сегодня, 09:30

Местный житель Ростова-на-Дону пожаловался, что в центре города гниет спортивная площадка. Он выложил пост в социальную сеть, но поддержку получил от немногих.

Ростовский спортсмен написал: «Этот «турник» и эти «брусья» на гнилых деревяшках мои 96 килограммов тушу едва выдерживают, все трещит и шатается. Дерево сгнило, конструкция очень шаткая. После получасовой пробежки остывать и ехать еще куда-то искать турник не особо хочется». Помимо того, напротив уже возведен новый стадион к Чемпионату мира по футболу и парень сетует, что власти не могут просто поменять турник.

Пользователи социальных сетей не поддержали жалобы отчаянного спортсмена и начали смеяться с него, так как спортплощадка предназначены для детей, а у него 96 килограммов. Один юзер предположил, что также пожаловаться может 200-килограммовый борец сумо из Японии, который способен расколоть лавочку надвое, просто присев на нее.


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