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В КБР в "адском подвале" многоэтажки живут змеи и крысы

Сегодня, 19:33

В КБР в подвале многоэтажки, затопленном нечистотами, нашли уютное прибежище змеи. Кроме них, там вполне уютно себя чувствуют крысы и крупные черви.

Затопление подвала, находящегося на территории посёлка Залукокоаже, случилось ещё 10 лет назад. Все обращения местных жителей к коммунальщикам оказались с тех пор бесполезными.

Источником затопления подвала стала канализационная труба. Запах очень тревожит жильцов. В то же время он совершенно не влияет на появление в подвале крупных «гадов», которым данная среда пришлась весьма по душе.

Посетители сети сообщают, там появились змеи и крысы просто невероятных размеров. Помимо того, затопленный нечистотами подвал облюбован различными насекомыми и червями.

В квартирах, вплоть до третьего этажа, ощущается ужасный запах. Жильцы дома очень боятся инфекции и заражения себя и своих детей. Местные власти уже долгое время не реагируют на сложившуюся ситуацию. Лучше она не становится. Нечистоты в подвале дома продолжают прибывать.


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