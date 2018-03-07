Жители Кисловодска взорвались от поломанного нового асфальта

Вчера, 23:35

Жители Кисловодска взорвались от негодования относительно сорванного участка нового асфальта ремонтниками. Оказалось, что причиной нарушения целостности покрытия стала проводка газопровода в один из дворов.

В Кисловодске пользователи обсуждают недавние действия ремонтников относительно сорванного участка нового асфальта на проезжей части улицы Донской. Ведь до 2017 года дорога там была ужасная. Благодаря ходатайствам местных жителей и автовладельцев, покрытие было полностью заменено на новый гладкий асфальт в 2017 году. Но недавно ремонтники снова нарушили его целостность.

Жители Кисловодска начали возмущаться такими радикальными действиями. Оказалось, что главная причина взлома скрывалась в проведении подземных работ при прокладке газопровода в ближайший дом. Теперь люди очень переживают, смогут ли ремонтники поставить все на место, сохранив герметичность покрытия. Ведь они целых три года ждали реставрации дороги.