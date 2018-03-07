Единственная школа в Тихоновке Иркутской области лишилась крыши

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В единственной школе поселка Тихоновка Иркутской области вчера вечером обрушилась крыша.

Вечером 6 марта единственная школа в деревне Тихоновка Боханского района Иркутской области, которая числится на базе Боханского района, лишилась своей крыши. Над спортивным залом обвалилась крыша, а весь потолок в помещении провис на 8-10 см.

Зданию учреждения образования уже больше 50 лет, и за последние 25 лет там ни разу не проводились ремонтные работы. Сегодня утром в школе были отменены все учебные занятия, всех 220 учеников отпустили домой. Разрешить данную ситуацию обещают лишь после выходных.

Ольга Чернышова, завхоз школы, утверждает, что сразу после происшествия директор заведения срочно уехал в Иркутск на прием к врачу-кардиологу.