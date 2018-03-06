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В Астрахани жители, доведенные до отчаяния, вышли на улицу с гробом

Сегодня, 16:02

В Астрахани продолжается скандал с переселением людей из аварийного жилья в общежитие, которое находится в еще более ужасающем состоянии. Доведенные до отчаяния горожане организовали пикет, выйдя на улицу с черным гробом.

На боковине гроба находится лаконичное напоминание для городских властей, что жилье должно быть для людей. Протестующие заявляют администрации о своем нежелании оставаться заложниками чиновничьего равнодушия, граничащего с издевательством. Когда переселенцам предложили заселяться в общежитие, то они пришли в ужас. Подвалы заполнены водой, стены имеют все признаки скорого обрушения, по коридорам бегают крысы.

Возмущенные люди предлагают представителям городской администрации поменяться с ними жильем, если они считают, что условия проживания в общежитии соответствуют всем нормативам и требованиям. В Астрахани уже существует печальный опыт, когда дома, наподобие этого общежития, хоронили жителей под своими завалами. Как и раньше, к людям, стоящим в пикете, ни один чиновник из мэрии так и не подошел.


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