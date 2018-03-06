В 2018 году на ремонт дорог в Ростове выделят 900 млн рублей

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В 2018 году в Ростове на ремонт дорог выделят 900 млн. рублей. В первую очередь внимание уделят магистралям, которые включены в маршрут ФИФА.

В Ростове-на-Дону в текущем году выделят рекордную сумму денег на ремонт дорог, она составит 900 миллионов рублей. Известно, что 450 миллионов будет выделено из федерального бюджета и такая же сумма из городского.

Городские власти сообщали, что в первую очередь во время ремонта внимание будет уделяться качеству выполнения работ. За каждой выполненной операцией будет производиться тройной контроль качества, заявил в одном из интервью Виталий Кушнерев – глава городской администрации Ростова.

Известно, что в список капитально ремонтируемых дорог попало 43 объекта, общая площадь которых составляет 695,3 тысячи квадратных метра. Городские власти в первую очередь будут ремонтировать дороги, которые ведут к объектам, принимающим участников мирового футбольного первенства.

Выполнить все запланированные работы хотят до 25 октября текущего года. На сайте городской администрации есть подробный график его прохождения и список улиц, которые будут отремонтированы.