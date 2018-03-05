В Ижевске начнут использовать технологию холодного асфальта

Вчера, 22:53

Глава МУП ДРЭУ Алексей Красноперов заявил, что в Ижевске будут проводить ямочный ремонт дорог согласно новой технологии в 2018 году. Коммунальщики применят холодный асфальт. На дорогах и трассах Ижевска в 2018 году планируется массовый ямочный ремонт.

В этот раз специалисты намерены применить абсолютно новую технологию. Перед непосредственной укладкой на выбоину, асфальтное сырье нагревать не будут. Этот способ получил аналогичное название – методика холодного асфальта. Как подчеркнул начальник МУП ДРЭУ Алексей Красноперов, пару тонн нужного сырья уже выделили для пробных действий.

Это количество холодного асфальта будет совершенно бесплатно. Специалисты твердят, согласно новому способу, ямочный ремонт дорог на территории Ижевска пройдет более качественно, хоте это не быстрая операция и достаточно трудоемкая. Различие состоит в том, что сначала на поверхность укладывается слой, а после его разогревают специальными лампами. И только после достижения определенной температуры начинает работать асфальтный каток.