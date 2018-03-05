В Кирове новый асфальт уложили на снег

Вчера, 20:59

В Кирове сотрудники дорожной службы уложили новый асфальт прямо на снег. Инцидент зафиксирован на проспекте Октябрьском возле дома под номером 78, власти пока не реагируют.

Местные жители сделали снимки укладки асфальта в Кирове на Октябрьском проспекте. Соответствующие кадры появились на просторах Сети, но автор принял решение быть анонимным. Мужчина назвал вид ремонта «нанотехнологичным», что вызвало у пользователей и горожан смех сквозь слезы.

Илья Шульгин, глава администрации, поручил дорожникам провести оперативный ямочный ремонт при благоприятных погодных условиях. 1 марта работники уже отремонтировали перекресток попова и Воровского. Неизвестно, как именно там проводилось асфальтное покрытие. Возможно, ситуацией на Октябрьском заинтересуются местные власти или руководство коммунальной службы.