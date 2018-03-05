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С улиц Брянска за три дня вывезли более 3700 кубометров снега

Вчера, 19:52

Несмотря на пришедшую весну, Брянск продолжает засыпать снегом, которого только за три последних дня коммунальщики вывезли с улиц более 3700 кубометров. Тем не менее, обстановка на городских дорогах остается сложной.

Несмотря на круглосуточную работу коммунальных служб, даже главные магистрали Брянска сузились до пределов, когда заторы в часы пик достигают максимальных значений. Удалось решить задачу бесперебойного функционирования общественного транспорта. В первый рабочий день недели на маршруты выехали все муниципальные автобусы и маршрутные такси.

Приоритеты в работе специальных служб не по душе владельцам личного автотранспорта и такси, которые не могут заехать во дворы жилых домов. В этой связи, тревожная обстановка наблюдается со своевременным подъездом к месту назначения карет скорой помощи, а также, спасательной техники. Управляющие компании домов и жилых комплексов не сумели обеспечить качественную уборку придомовых территорий.


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