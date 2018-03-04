Москву чистят от снега 10 тыс единиц спецтехники

Сегодня, 13:26

Заместитель мэра Москвы в Правительстве по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков прокомментировал состояние работ по ликвидации снежных сугробов. Коммунальные службы чистят от снега город с использованием 10 тыс. спецтехники.

Петр Бирюков прокомментировал ситуацию с преодолением последствий снежного циклона в столице. Более 10 тыс. единиц специальной техники было привлечено к регламентным работам по уборке улично-дорожной сети, тротуаров, пешеходных зон.

По словам заммэра Собянина, коммунальщики работают 24 часа в сутки и всеми силами пытаются преодолеть снежную насыпь, которая достигает 15-20 см. Горожане активно помогают коммунальным службам и выражают желание очищать свои дворы и придомовые площадки.