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В Ростове талый снег затопил три этажа жилого дома

Сегодня, 12:20

Жильцы затопленной высотки опасаются пользоваться электроэнергией, чтобы не сгореть от короткого замыкания. Три этажа дома в Ростове оказались под водой в результате таяния снега и дождей.

Происшествие имело место по улице Зорге в доме 48. Жители дома неоднократно жаловались управляющему дома на то, что кровля в строении стала совсем дырявой. Тем не менее, никаких действий после этого не было предпринято. Сигнал о помощи жители девятиэтажки передали мэру Ростова при помощи сервиса "Благоустройстов города". Протечка воды уже достигла седьмого этажа, самое опасное, что это может поспособствовать замыканию. В одной из квартир вышеуказанного дома люди не могут пользоваться электричеством, так как их щиток трещит.

Жители данного дома в Ростове требуют не верить сообщениям управдома и не выписывать ответы, а попросту проконтролировать выездную проверку от отделения ЖКХ.


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