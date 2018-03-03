В Волоколамском районе отремонтировали 7 отделений Центральной районной больницы

Сегодня, 12:42

Евгений Гаврилов, руководящий Волоколамским районом (Московская область), подвел итоги проделанной в 2017 году работы своей администрации. Одним из основных достижений стал капитальный ремонт семи отделений Центральной райбольницы.

В 2017 году администрация Волоколамска полностью отремонтировала 7 отделений Центральной райбольницы, вмещающих в себе 3 амбулаторных и акушерское отделения, приемный покой, больницу в селе Осташево и детскую поликлинику, подчеркнул Евгений Гаврилов. Послушать годовой отчет по проделанной работе главы Волоколамского района пришел Игорь Тресков, отвечающий за дорожную инфраструктуру в Москве.

За успешный ремонт семи отделений Центральной райбольницы Гаврилов поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьева, лично контролирующего реализации проектов, представленных в «майском указе» президента Путина. Также в рамках итогового собрания администрации Волоколамска глава района поставил перед коллегами цели на 2018 год.