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В Вязьме рабочие засыпали ямы на дороге снегом

Сегодня, 11:51

Сотрудники дорожно-ремонтной службы города Вязьма (Смоленская область) начали снегом засыпать выбоины на дорогах. Возмущение интернет-сообщетва не знает границ.

«Совсем оболдели», - отзываются пользователи сети о работе дорожно-ремонтной службы города Вязьма.

О «суперсовременном» способе ликвидации выбоин на проезжей части землякам рассказал автомобилист из Смоленской области.

2 марта мужчина снял видео результата работы дорожных ремонтников Вязьмы. Взяв засыпанный в ямы «материал» в руку, неизвестный водитель продемонстрировал, что он состоит из асфальта и снега. В качестве асфальтоукладчика у смоленской дорожно-ремонтной службы выступает грузовик марки «КамАЗ», который после укладки несколько раз проехался туда-сюда по обновленному участку трассы.

Несмотря на сильное негодование большей части отечественного интернет-сообщества, некоторые пользователи сети продолжают сохранять оптимистический настрой и светлые взгляды в будущее, оставляя под скандальным видео комментарии в стиле: «Это Россия, детка».


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