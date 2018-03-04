В Волгограде тающий снег "забирает" с собой свежий асфальт

Вчера, 22:05

В Волгограде с началом таяния снега он вместе с собой "забирает" недавно уложенный асфальт. Фотографиями делятся очевидцы в социальных сетях.

Жители Волгограда публикуют в соцсети "ВКонтакте" снимки асфальта, который "уплывает" вместе со снегом. Инцидент зафиксировали на улице Балонина в центре города. Отмечается, что новое асфальтированное покрытие появилось всего около месяца назад, но уже оно становится непригодным и появляются новые выбоины. Горожане в очередной раз жалуются на дорожные службы, которые постоянно "косячат".

Как теперь коммунальщики будут решать эту проблему, пока что не известно. В городской администрации сложившуюся ситуацию никак не комментируют.