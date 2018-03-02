Власти Самары заплатят 24 млн рублей за ликвидацию кладбища под детсадом

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Администрация Самары разыскивает подрядчика, готового взяться за ликвидацию старого кладбища под детским садом. Лишь начав возводить воспитательное учреждение, департамент градостроительства заметил на его территории часть земли с захоронениями.

Работы по ликвидации кладбища необходимо провести в Железнодорожном районе Самары на пересечении переулка Гончарова и улицы Братьев Коростелевых. Начав строить детский сад на земельном участке с общей площадью 3226 квадратных метров, департамент градостроительства столкнулся с непредвиденной проблемой – на территорию будущего воспитательного учреждения попадают участки с захоронениями. Заброшенные могилы людей занимают в Железнодорожном районе более 1 тысячи квадратных метров, расстилаясь в границах улиц Ленинградской, Льва Толстого, Ленинской и Арцыбушевской.

Администрация Самары готова заплатить более 24 рублей миллионов подрядчику, готовому ликвидировать старое кладбище. В течение ближайших 7 месяцев департамент градостроительства планирует исследовать заброшенные места захоронений, изъять гробы и заменить грунт. Все уникальные находки отправятся в музей Алабина.