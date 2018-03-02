В Ростове завершили строительство нового напорного канализационного коллектора

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Новый напорный канализационный коллектор заработал на днях в Ростове-на-Дону. Строительство объекта, начавшееся ещё в 2015 году, обошлось бюджету в 77 миллионов рублей.

Как передаёт местная пресса, работы по возведению коллектора были заморожены в конце 2016 года. Лишь после вмешательства в ситуацию губернатора Дмитрия Миронова, в феврале 2017 года, дело вновь сдвинулось с мёртвой точки. Необходимость введения в эксплуатацию нового напорного коллектора вызвана тем, что старый объект, построенный более 50 лет назад, уже исчерпал свой ресурс и практически пришёл в негодность. По словам чиновников, две из трёх веток коллектора уже введены в эксплуатацию и обеспечивают отвод стоков почти со всего Ростова и нескольких близлежащих посёлков.

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