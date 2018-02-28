В центре Санкт-Петербурга вместо асфальта положили ламинат

Вчера, 22:43

В центре Санкт-Петербурга вместо асфальта коммунальщики уложили ламинат. Новая нано-технология находится на пересечении Варшавской и Благодатной.

Очевидцы в социальной сети опубликовали видеозапись, на которой видно, что в Московском районе Петербурга сотрудники дорожных служб использовали "суперсовременную" разработку. В соцсети "ВКонтакте" такое решение вызвали бурные обсуждения. Горожане пишут, что коммунальщики в очередной раз "себя проявили". Отмечается, что машины теперь его укатывают и совсем скоро ламинат станет очень плоским.