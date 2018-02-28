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Во Владимире коммунальщики сбрасывают снег с крыш на головы прохожих

Сегодня, 12:12

Обильные снегопады, которые прошли во Владимире, не дают расслабиться работникам коммунальной сферы. Горожане сообщают, что работники сбрасывают снег с крыш прямо на голову прохожим.

Жители Владимира неоднократно жаловались в социальных сетях на работу коммунальных служб города. Обильные снегопады и сильный мороз привели к образованию на крышах зданий массивных сосулек, которые могут упасть на голову людям.

Сообщается, что в некоторых районах города коммунальные службы все же начали очищать крыши от снега и сосулек. Очевидцы даже сняли работу служб на видео и поделились таким фактом в сети. Известно, что работы выполнялись по улице Мира 78/23 без соблюдения техники безопасности – глыбы льда и снега летели прямо на головы прохожим, что могло привести к человеческим жертвам. Помимо этого,  повреждены козырек и вывеска медицинской лаборатории, которая расположена в данном здании. Многие жители Владимира интересуются, почему за выполнением подобных работ не ведется контроль.

Реакция руководства коммунальных служб города на возмущения горожан пока не известна.


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