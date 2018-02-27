Согласно расчетам НАРЭ, тарифы на газ могут снизиться на 20%

Вчера, 17:09

Согласно расчетам НАРЭ, тарифы на природный газ для потребителей могут быть снижены на 20%.

Стоимость природного газа для потребителей может значительно снизиться, что следует из расчетов для общественных дебатов Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ). На официальном сайте агентства опубликовано несколько возможных вариантов тарифов, из которых выберут наиболее оптимальный. По их расчетам, окончательный тариф для потребителей может составить 4,42 лея за 1 кубометр, что меньше существующего на 20,3%.

Тудор Копач, руководитель НАРЭ ранее пояснил, что снижение тарифа на природный газ возможно благодаря укреплению курса молдавского лея, снижению цен на импортируемый природный газ, и изменениям, принятым к тарифам в 2016-2017 годов. На данный момент сохраняется средняя цена на газ 2016 года, которая равна 5,5 леев за один кубический метр.

Стоит отметить, что ранее премьер-министр Павел Филип сообщил о возможном снижении цен на природный газ в текущем году до 20%.