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Подсчитаны траты россиян на содержание жилья в год

Сегодня, 09:05

Специалисты «Яндекс.Деньги» провели статистические подсчеты средних показателей трат россиян. Статьей расхода стали показатели платежей на содержание жилья в год с марта 2017 года по февраль 2018 года.

Завершено исследование статистических данных граждан России по факту среднестатистических платежей в регионах страны. Известно, что критериями отбора стали чеки россиян за коммунальные платежи, телевидение, телефон, интернет, покупка товаров для дома и ремонта.

После проведенных расчётов выяснилось, что в среднем за год 88 тыс. рублей тратят жители Ростова-на-Дону для вышеуказанных покупок услуг и товаров. В Екатеринбурге оказалось «жить дороже», поскольку средним арифметическим оказалась сумма в 122 тыс. рублей. Новосибирцы достают из кошельков около 123 тыс. рублей в год предназначенные для оплаты жилья и бытовых услуг. В Волгограде жители платят за коммуналку 91 тыс. рублей.


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